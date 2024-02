Liga hiszpańska. Robert Lewandowski odzyskuje formę w FC Barcelonie. Hiszpański dziennikarz widzi światełko w tunelu Jakub Jabłoński

Robert Lewandowski wraca na właściwe tory? Hiszpański dziennikarz zauważył zmianę PAP/EPA/Lavandeira Jr

Liga hiszpańska. Robert Lewandowski zdaje się wracać na właściwe tory i w ostatnim meczu najbardziej w trwającym sezonie przypominał tego bramkostrzelnego napastnika. Do takiego stopnia jego postawa uległa poprawie, że nie obeszło się bez pochwał w jego stronę przez hiszpańskich dziennikarzy. - Jeśli on tego nie zrobi, to nie zrobi tego nikt inny - mówił Joan Maria Batlle, redaktor katalońskiego "Sportu".