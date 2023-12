Liga hiszpańska. Vitor Roque dołączył do FC Barcelony. Jaki plan ma katalońska drużyna na Brazylijczyka? Wygryzie Lewandowskiego?

Robert Lewandowski ma problem! Do klubu dołączył nowy konkurent w ataku!

Lewandowski w ostatnim czasie nie zachwycał. Wydaję się, że naszemu najlepszemu napastnikowi chwila przerwy i zresetowania głowy się bardzo przyda. Do tego w trybie przyśpieszonym "Duma Katalonii" sprowadziła Vitora Roque. 18-letni Brazylijczyk będzie chciał choć minimalnie wywrzeć wpływ na kapitana reprezentacji Polski do lepszej gry. "Lewy" będzie musiał od teraz jeszcze bardziej się starać czy to na treningach czy podczas meczów.