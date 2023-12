Robert Lewandowski ma problem? Vitor Roque dołączy do FC Barcelony już zimą. Kim jest nowy brazylijski napastnik?

FC Barcelona ma nowego napastnika. Co z "Lewym"?

Transfer Vitora Roque do FC Barcelony był dogadany od dawna, ale klub z Katalonii sprowadzenie młodego napastnika ogłosił dopiero w Święta Bożego Narodzenia. Brazylijski gwiazdor niedługo dołączy do aktualnego mistrza Hiszpanii. Kim jest Roque? To brazylijski napastnik urodzony w 2005 roku, który obok Endricka (przyszłego zawodnika Realu Madryt) uważany jest za jedną z największych młodych gwiazd futbolu. 18-latek jest wychowankiem Athletico Paranaense, dla którego rozegrał 81 spotkań, w których zdobył 28 bramek i zaliczył 11 asyst. W seniorskiej reprezentacji Brazylii zagrał tylko raz - 25 marca 2023 roku.