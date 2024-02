Liga hiszpańska. Xavi Hernandez zareagował na plotki dotyczące Roberta Lewandowskiego. Trener Barcelony przyznał. "Trzeba grać mądrzej"

Jeszcze aktualny trener Barcelony - Xavi Hernandez postanowił w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem "Mundo Deportivo" wziąć pod obronę naszego kapitana Roberta Lewandowskiego. Hiszpan przyznał, że wciąż mu imponuje podejście 35-letniego zawodnika do swoich obowiązków oraz jego chęć ciągłego udoskonalania się na treningach. Dodatkowo zauważył jego niebagatelną rolę, którą odgrywa dla drużyny. Wszystko to sprawia, że Barcelona naprawdę nie chce pozbywać się swojego - w danym momencie - najlepszego napastnika.

- Robert jest wzorowy. Zawsze szuka tego, by coś poprawić i pomaga zespołowi. Musimy wydobyć z niego dobre rzeczy aż do końca sezonu. Musimy karmić go tymi piłkami i upewnić się, że jest na swojej pozycji