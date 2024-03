Liga Konferencji. Bartosz Frankowski sędziował polskiemu napastnikowi. Pogromcy Legii Warszawa bliżej ćwierćfinału

1/8 finału Ligi Konferencji. Molde bliżej upragnionego awansu

Molde to "spadkowicz" z Ligi Europy, który z polską drużyną wygrał 3:2 i 3:0. Z kolei ekipa z Brugii od początku obecnej rywalizacji w Lidze Konferencji spisywała się bardzo dobrze. Wcześniej rozegrała 12 spotkań - Skóraś wystąpił w ośmiu i zdobył jednego gola - odnosząc dziewięć zwycięstw. W czwartek były piłkarz Lecha Poznań również wystąpił w podstawowym składzie i nawet w szóstej minucie trafił do siatki, ale gol nie został uznany z powodu pozycji spalonej. Grał do 73. minuty, gdy został zmieniony.

Prowadzenie Molde tuż przed przerwą dał Halldor Stenevik. W 84. minucie z rzutu karnego wyrównał Maxim De Cuyper, a w doliczonym przez sędziego czasie gry zwycięstwo gospodarzom zapewnił Fredrik Gulbrandsen, który w rywalizacji z Legią uzyskał strzelił cztery z sześciu bramek.