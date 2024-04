Liverpool wygrał i ma tyle samo punktów co Arsenal. Czarny dzień Łukasza Fabiańskiego. Do domu wróci po piątej OPRAC.: Jacek Czaplewski

Radość Liverpoolu w meczu z Fulham PAP/EPA

Liverpool awansował na drugie miejsce w tabeli Premier League dzięki pokonaniu Fulham 3:1. Ma tyle samo punktów co liderujący Arsenal, któremu ustępuje w bramkach. Ciężką niedzielę przeżył za to Łukasz Fabiański. Jego West Ham przegrał, a on aż pięć razy sięgał po piłkę do siatki z czego cztery razy przed przerwą.