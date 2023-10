Liga Konferencji. Josue i Radovan Pankov złożyli już zeznania. Media: Holendrzy nie chcą wypuścić jednego z zawodników wicemistrza Polski

Media: Holenderska policja wciąż przetrzymuje Radovana Pankova

Echa wczorajszego skandalu. Wciąż nie została wyjaśniona sprawa zajścia po meczu Ligi Konferencji między AZ Alkmaar - Legia Warszawa (0:1). Około godzinę po końcowym gwizdku przed stadionem klubu z Holandii i autokarem Legii doszło do dantejskich scen.

Całość opisywaliśmy w artykule poniżej, natomiast trzeba wspomnieć, że dwóch zawodników wicemistrza Polski ostatecznie nie wróciło z drużyną do hotelu i nie wyleciało dziś rano do Polski. Chodzi o kapitana drużyny Josue oraz serbskiego stopera Radovana Pankova. Obaj zostali zawiezieni do komisariatu, gdzie złożyli zeznania.