Liga Konferencji. Kibice Pogoni Szczecin mimo zakazu pojawili się na meczu z Linfield. Jeden z sympatyków wszedł na dach Windsor Park! Piotr Rzepecki

Screen TVP Sport/Twitter Damian Ludwiczak

Liga Konferencji. Piłka nożna dla kibiców - to hasło powtarzali sympatycy Pogoni Szczecin, którzy w około stu osobowej grupie wybrali się w podróż do Belfastu, by wspierać "Portowców" podczas meczu II rundy eliminacji LKE. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kibice Pogoni otrzymali zakaz wyjazdowy na mecze w europejskich pucharach. Jeden z kibiców oglądał nawet mecz... z dachu stadionu Windsor Park.