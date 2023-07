Liga Konferencji. Lech Poznań - Żalgiris Kowno ONLINE. Powtórzyć sukces sprzed roku. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Lech Poznań - Żalgiris Kowno ONLINE

John van den Brom, trener Lecha Poznań: - Jesteśmy faworytem meczu z kilku powodów. Gramy u siebie, w dodatku w poprzednim sezonie zaszliśmy aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji, więc trudno, abyśmy przystępowali do tego meczu w innej roli. Mamy oczywiście duży szacunek do rywala, wysłaliśmy naszego przedstawiciela, aby obejrzał ten zespół na żywo i przeanalizował przeciwnika. Dzięki temu na pewno będziemy gotowi na tej pojedynek. Chcemy osiągnąć jak najlepszy rezultat i mieć zaliczkę przed rewanżem. Skupiamy się głównie na sobie, by dobrze wykonać robotę. Nie podchodzimy do meczu na zasadzie, że czeka nas łatwe spotkanie. Po prostu musimy ten mecz wygrać. Chcemy być w tych rozgrywkach co najmniej do grudnia.