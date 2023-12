Tyle Legia i Raków nabiły punktów do rankingu UEFA. Jest lepiej!

Liga Konferencji. Legia Warszawa gra dalej i... nabija punkty do rankingu UEFA. Polska pika wstaje z kolan?

Legia Warszawa czwartkowym zwycięstwem nie tylko zapewniła sobie grę w dalszej fazie tegorocznej edycji Ligi Konferencji, ale także zapewniła kolejne punkty do rankingu UEFA dla Polski. Stołeczny zespół razem z Rakowem Częstochowa do tej pory w europejskich pucharach zdobył... 6,875 punktu . Jest to drugi najlepszy wynik w jednym sezonie od powstania w rankingu. Polska piłka wstaje z kolan?

Dzięki świetnej postawie głównie Legii w Europie w następnej kampanii mistrz Polski odczuje bez wątpienia spore ułatwienie. Jakie? A mianowicie takie, że nie będzie musiał zaczynać od pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, a już od drugiej. - To ważne, bo do udziału w fazie głównej europejskiego turnieju (co najmniej LKE) wystarczy mu pokonanie pierwszego rywala w eliminacjach elitarnych rozgrywek - napisał dziennikarz "Sport.pl" Kacper Sosnowski.