Liga Europy. Raków Częstochowa rozbity przez Atalantę Bergamo. "Medaliki" kończą przygodę w pucharach

Liga Europy. Raków - Atalanta 0:4 (0:2). Fatalny początek "Medalików"

Początek meczu w Sosnowcu był obiecujący dla mistrzów Polski. John Yeboah urwał się środkiem i podał na prawo do Jeana Carlosa Silvy, Ten zagrał płasko na środek "szesnastki", gdzie w ostatniej chwili zablokowany został Bartosz Nowak. Jednak goście bardzo szybko sprawdzili "Medaliki" na ziemię. W 14. minucie włoska drużyna wyszła praktycznie z pierwszą bardzo groźną akcją. Aleksey Miranchuk zagrał w środku pola do Luisa Muriela, ten obrócił się w stronę bramki, z dużą łatwością minął Bogdana Racovitana, popatrzył na ustawienie Vladana Kovacevića i z ze spokojem posłał piłkę do siatki.