Liga Mistrzów. Bayern Monachium - Villarreal ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Mistrzów: Bayern Monachium - Villarreal ONLINE

Robert Lewandowski i spółka przegrali w Hiszpanii 0:1. - Był to rozczarowujący wieczór. Zespołowi brakowało wszystkiego, co czyni go silnym. W rewanżu potrzebujemy zupełnie innej gry! - zaapelował na Twitterze szef zarządu bawarskiego klubu i jego legendarny bramkarz Oliver Kahn.

Problem w tym, że niemieckie media mają obawy, czy drużyna Juliana Nagelsmanna jest w stanie odmienić swoją grę. W ostatnich tygodniach ma ona przypominać... pogodę w Bawarii. Zmienną, jak u nas - ze słońcem, deszczem i śniegiem. Wprawdzie Bayern wygrywa mecz za meczem, co czwarte-piąte spotkanie tracąc punkty, ale konsekwentnie zbliża się do dziesiątego tytułu mistrza Niemiec z rzędu (a 32 w ogóle). Tak jak w sobotę przeciwko Augsburgowi, gdy każdy w zespole zagrał poniżej możliwości, ale w końcówce Lewandowski strzelił gola z rzutu karnego i Bawarczycy wygrali 1:0.