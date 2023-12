Liga Mistrzów. Piotr Zieliński i Kamil Grabara z awansem

Napoli Piotra Zielińskiego pewnie wygrało ze Sportingiem Braga 2:0 i wraz z Realem Madryt awansowało do fazy pucharowej rozgrywek. Polak w 31. minucie miał znakomitą szansę na zdobycie bramki, ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem, przegrał pojedynek z Matheusem. Mimo to reprezentant Polski zaliczył bardzo udany występ i może cieszyć się z awansu swojej drużyny do kolejnej fazy. Polak wystąpił we wszystkich meczach tej edycji Ligi Mistrzów, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę

Kamil Grabara zanotował drugie czyste konto z rzędu, a jego FC Kopenhaga pokonała na Parken Galatasaray 1:0. Polski bramkarz zaliczył kilka znakomitych interwencji w fazie grupowej i na pewno jest jednym i bohaterów drużyny, która sensacyjnie awansowała do fazy pucharowej LM.