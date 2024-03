Liga Mistrzów. Europejska Federacja Piłkarska podała w szczegółach jak od sezonu 2024/2025 będą wyglądać najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe na Starym Kontynencie. W następnej edycji weźmie udział więcej zespołów, a dotychczasową fazę grupową zastąpi format ligowy.

Liga Mistrzów. Wielkie zmiany w rozgrywkach. Więcej drużyn, format ligowy zastąpi fazę grupową

W maju 2022 roku został zatwierdzony nowy format rozgrywek organizowanych przez UEFA. Zmiany będą dotyczyć nie tylko Ligi Mistrzów, ale także Ligo Europy oraz Ligi Konferencji. Od sezonu 2024/2025 w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie weźmie udział 36 drużyn (do tej pory były to 32 zespoły). Ponadto kluby nie będą już rywalizować w fazie grupowej, bo pierwsza część rozgrywek przejdzie na format ligowy. Zespoły, które zapewnią sobie awans do tego etapu, zostaną podzielone na 4 koszyki. Każdy uczestnik rozegra po dwa mecze z zespołami ze wszystkich koszyków. Wynika z tego że kluby rozegrają po 8 spotkań w tej fazie rozgrywek - 4 u siebie i 4 na wyjeździe. Bezpośrednio do 1/8 finałów awansową zespoły, które uplasowały się na pierwszych 8 miejscach w tabeli i będą rozstawione w losowaniu tej fazy. Drużyny, które zajęły miejsca od 9 do 24 - zagrają w 1/16 finałów. Tutaj rozstawienie przypadnie ekipom z miejsc od 9 do 16. Zwycięscy dwumeczów zostaną dolosowani do rywali, którzy już będą czekać w kolejnej rundzie.

Z rozgrywkami pożegnają się kluby, które w tabeli zajmą ostatnie 8 miejsc.

Liga Mistrzów. Od 1/8 finałów będzie grane to, co już znamy

Od 1/8 finałów rozgrywki będą wyglądać już tak samo, jak do tej pory. Czekać nas będą dwumecze, aż do wielkiego finału. Również nie ulegną zmianie dni rozgrywania meczów. Kibice piłkarskiej Ligi Mistrzów będą mogli oglądać mecze we wtorki i środy, a mecz finałowy odbędzie się w sobotę.

W pozostałych dwóch europejskich rozgrywkach format będzie bardzo podobny. W Lidze Europy drużyny rozegrają po 8 meczów w fazie ligowej, natomiast w Lidze Konferencji po 6.

Liga Mistrzów. Przygotujmy się na "ekskluzywną kolejkę"

Nowością będzie też wprowadzenie "ekskluzywnej kolejki". Oznacza to, że w danym tygodniu kiedy kluby w jednych rozgrywkach będą rozgrywać swoje mecze, pozostałe dwie ligi będą pauzować. Będzie to mieć na celu skupienie większej oglądalności na danych rozgrywkach. W takim tygodniu mecze Ligi Mistrzów odbędą się nie tylko we wtorek i środę, ale także i czwartek. W "ekskluzywnej kolejce" mecze Ligi Europy zostaną rozegranę w środę i czwartek, natomiast Liga Konferencji tak jak do tej pory - tylko w czwartek.

Ponadto w ostatniej kolejce wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie. UEFA również podała informację, jak zostaną wytypowane dodatkowe 4 zespoły, które od przyszłego sezonu będą mogły wziąć udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Dwie najlepsze ligi w rankingu europejskim dostaną po jednym dodatkowym miejscu. Jedno przypadnie dla trzeciej drużyny w piątej najmocniejszej lidze w Europie. Natomiast ostatnie będzie wynikać z powiększenia "ścieżki mistrzowskiej" eliminacji z czterech do pięciu dwumeczów.

LIGA MISTRZÓW w GOL24

Wideo XIX Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej "Caban Cup" w Chrzanowie