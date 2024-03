Rewanże 1/8 finału Ligi Mistrzów na żywo w TV i online. Gdzie oglądać Bayern i Real Madryt? TRANSMISJA STREAM LIVE [5 i 6 marca]

Bayern Monachium - Lazio Rzym transmisja i stream. Gdzie oglądać?

Bayern Monachium stanie przed bardzo trudnym zadaniem. "Die Roten" w pierwszym meczu przegrali z włoską ekipą 0:1. Teraz czas postawić się rywalowi na własnym stadionie. Porażka może oznaczać koniec Thomasa Tuchela w ekipie mistrza Niemiec. Bayern jest w fatalnej formie, dlatego Lazio może liczyć na sensacyjny awans.

Real Sociedad - PSG transmisja i stream. Gdzie oglądać?

PSG to wyraźny faworyt tego dwumeczu. W pierwszym spotkaniu ekipa z Paryża pewnie wygrała 2:0. W rewanżu stołeczny klub będzie chciał udowodnić, że jest w stanie walczyć o najwyższe cele w Europie. Kiedy jak nie teraz? To ostatni sezon Kyliana Mbappe w PSG.

Manchester City - FC Kopenhaga. Gdzie oglądać?

Manchester City to największy faworyt do wygrania Ligi Mistrzów w obecnym sezonie. "Obywatele" w pierwszym meczu bez problemu pokonali FC Kopenhagę, w której gra Kamil Grabara. Polski bramkarz spisał się dobrze, ale wobec siły ofensywnej angielskiego klubu był ostatecznie bezradny. Wynik 3:1 dla City to najmniejszy wymiar kary.