Liga Mistrzów wraca do gry. Dziewięć zespołów z szansą na awans w 5. kolejce. Grają Polacy - Lewandowski, Zieliński, Frankowski OPRAC.: Jakub Maj

Mecz PSG - Newcastle United posędziuje Szymon Marciniak. PAP/EPA/YOAN VALAT

W 5. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów, która zostanie rozegrana we wtorek i środę, dziewięć zespołów może zapewnić sobie awans do 1/8 finału. Trzy tygodnie wcześniej co najmniej drugie miejsce w grupie zagwarantowało sobie sześć drużyn.