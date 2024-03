Liga Mistrzów z dwoma rodzynkami. Jakub Moder pożegnał się z Ligą Europy. Ci Polacy grają dalej w europejskich pucharach

Robert Lewandowski i Jakub Kiwior bronią honoru Polaków w Lidze Mistrzów

W elitarnej Lidze Mistrzów została już tylko dwójka Polaków. Robert Lewandowski w obu meczach z Napoli strzelił po bramce i miał duży wkład w awans FC Barcelony do ćwierćfinału rozgrywek. Zwłaszcza w pierwszym meczu kapitan reprezentacji Polski spisał się bardzo dobrze. W rewanżu przypieczętował zwycięstwo katalońskiego zespołu.

Do najlepsze ósemki rozgrywek awansował także Jakub Kiwior w barwach Arsenalu. Warto podkreślić, że polski obrońca w obu meczach z FC Porto był podstawowym graczem, a w rewanżowym spotkaniu zebrał znakomite noty. Forma reprezentanta kraju rośnie przed niezwykle ważnymi meczami barażowymi o awans do Euro 2024, a w zimowym oknie transferowym wielu wypychało go z londyńskiego klubu.

Jakub Kiwior zagrał mecz życia?!