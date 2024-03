Matty Cash uratował Aston Villę przed stratą gola i wybił piłkę niemal z samej linii bramkowej

Aston Villa w 1/8 finału LKE zmierzyła się z Ajaxem

Aston Villa to zespół, który polskim kibicom jest doskonale znany. "Lwy" trafiły do tej samej grupy Ligi konferencji co Legia Warszawa. Angielska drużyna okazała się najlepsza i awansowała z pierwszego miejsca do kolejnej fazy. W 1/8 finału Aston Villa trafiła na Ajax Amsterdam, który w obecnym sezonie nie jest w najlepszej formie. Ku zaskoczeniu, pierwszy mecz zakończył się bezbramkowym remisem.