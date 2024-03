Liga Mistrzów z dwoma rodzynkami. Mateusz Musiałowski zadebiutował w Liverpoolu. Ci Polacy grają dalej w europejskich pucharach

Robert Lewandowski i Jakub Kiwior bronią honoru Polaków w Lidze Mistrzów

Do najlepsze ósemki rozgrywek awansował także Jakub Kiwior w barwach Arsenalu. Warto podkreślić, że polski obrońca w obu meczach z FC Porto był podstawowym graczem, a w rewanżowym spotkaniu zebrał znakomite noty. Forma reprezentanta kraju rośnie przed niezwykle ważnymi meczami barażowymi o awans do Euro 2024, a w zimowym oknie transferowym wielu wypychało go z londyńskiego klubu.

Łukasz Fabiański z czwartym czystym kontem w rozgrywkach. Mateusz Musiałowski zadebiutował w Liverpoolu

W zespole Liverpoolu w 74. minucie szansę debiutu otrzymał Mateusz Musiałowski. 20-letni pomocnik pojawił się na murawie przy prowadzeniu "The Reds" ze Spartą Praga 6:1. Polak wszedł w miejsce Bobby'ego Clarka, który w pierwszej połowie zdobył bramkę dla Anglików. Cały mecz na ławce rezerwowych Liverpoolu spędził bramkarz - Fabian Mrozek.

Niemal pewny awansu już wcześniej był Nicola Zalewski. Jego Roma w pierwszym meczu rozbiła Brighton 4:0 i ze spokojem przystąpiła do rewanżu. Polski skrzydłowy wyszedł w pierwszym składzie rzymskiego zespołu i grał do 74 minuty. Roma przegrała to spotkanie 0:1, ale awansowała do ćwierćfinału. W szeregach rywali z ławki nie podniósł się Jakub Moder.