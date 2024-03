Liga włoska. Inter Mediolan z problemami, ale pokonał Genuę. "Nerazzurri" mają już 15 punktów przewagi nad Juventusem

Liga włoska. Inter Mediolan z problemami, ale pokonał Genuę

W 38. minucie było już 2:0 dla "Nerazzurri". Gospodarze wywalczyli rzut karny, który pewnie na bramkę zamienił Alexis Sanchez . Do przerwy mediolańczycy schodzili ze spokojnym - dwubramkowym prowadzeniem.

Genua od początku meczu sprawiała problemy liderowi tabeli Serie A. W 25. minucie Mateo Retegui powinien dać prowadzenie gościom, ale z bliskiej odległości - fatalnie się pomylił. Niewykorzystana sytuacja zemściła się zaledwie 5 minut później. Po bardzo dynamicznej akcji do prostopadłego podania w pole karne gości ruszył Kristjan Asllani i mocnym strzałem, umieścił piłkę pod poprzeczką bramki rywala. Dla 21-letniego Albańczyka była to dopiero pierwsza bramka w drużynie Interu.

Liga włoska. Inter Mediolan ma już 15 punktów przewagi w tabeli nad Juventusem

Inter dociągnął zwycięstwo do końca i co za tym idzie - wygrał ósme spotkanie z rzędu w Serie A. W ligowej tabeli ma już 15 punktów przewagi nad Juventusem, który w niedzielę przegrał na wyjeździe z Napoli. Mediolańczycy mają już prostą drogę do kolejnego mistrzostwa Włoch.