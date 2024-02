Liga włoska. Piotr Zieliński jeszcze będzie regularnie grał w Napoli? Media: Nowy trener widzi Polaka w składzie. Spotkał się z prezesem Jakub Jabłoński

Dobre wiadomości dla Zielińskiego! Media: Trener jest po rozmowie z prezesem Sylwia Dąbrowa

Liga włoska. Piotr Zieliński po sezonie odejdzie z Napoli i dołączy do Interu Mediolan - to jest już niemal przesądzone. Jednak głośno zrobiło się o odsunięciu Polaka od pierwszego składu klubu spod Wezuwiusza i wykreśleniu go z kadry na Ligę Mistrzów. Nowy trener Francesko Calzona miał rozmawiać na temat pomocnika z prezesem Aurelio De Laurentiisem.