Lionel Messi zadebiutuje w barwach Interu Miami w nocy z piątku na sobotę przeciwko Cruz Azul. Szczegóły wydarzenia robią wrażenie!

- Sama wielka prezentacja to niewiarygodne, szalone wydarzenie. Pełny stadion, oczy piłkarskiego świata skupione na "stadioniku" w Fort Lauderdale. Przed obiektem, na popularnym w USA Tailgate Party, były "absolutne sceny" - śpiewy, tańce, instrumenty, ktoś przyszedł z kozą, miał też miejsce tradycyjny już rzut na stół (jeden z kibiców przychodzi na mecze w różowym moro, wyposażony w sprzęt niczym służby specjalne i co mecz skacze z przyczepy auta na stół, łamiąc go)