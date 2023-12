Liverpool liderem półmetka w Premier League. Domowa porażka Arsenalu

Premier League. Porażka Arsenalu z West Hamem

To trzecia ligowa porażka "Kanonierów" w tym sezonie, a pierwsza przed własną publicznością. W tabeli są na drugim miejscu z 40 punktami. Prowadzący Liverpool, który we wtorek wygrał na wyjeździe z Burnley 2:0, zgromadził 42, a trzecia Aston Villa Matty'ego Casha - 39. Czwarty jest broniący tytułu Manchester City - 37 pkt i jeden mecz zaległy.

Zagrał Jakub Moder, Brighton ograło Tottenham

W drugim czwartkowym spotkaniu Brighton & Hove Albion pokonał u siebie Tottenham Hotspur 4:2. Od 69. minuty w zespole gospodarzy grał Jakub Moder.

Spotkanie miało nietypowy przebieg, bo do 81. minuty Brighton prowadził czterema bramkami, ale później już tylko bronił się przed atakami "Kogutów". Gościom udało się zdobyć dwa gole, a poza tym trafili w słupek, a raz tuż przed linią bramki piłkę odbił jeden z obrońców "Mew". Do końca nie było zatem przesądzone, że to gospodarze wywalczą komplet punktów. Sędzia doliczył do drugiej połowy dziewięć minut.