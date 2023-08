ŁKS Łódź - Korona Kielce ONLINE. Beniaminek gra o pierwsze punkty. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO!

PKO Ekstraklasa. Mecz ŁKS Łódź - Korona Kielce ONLINE

Kazimierz Moskal, trener ŁKS: - W szatni zachowujemy spokój i myślę, że może akurat to jest moment, aby znowu przypomnieć o tym, żeby każdy spełniał tą rolę, do której jest przypisany. Zawodnicy mają grać, trenerzy mają trenować, pozostali wokół klubu wiadomo czym się też zajmują. Absolutnie nie doszukiwałbym się jakiegoś już wielkiego kryzysu. Oczywiście, że my się docieramy i to było wiadome.

W przeciwieństwie do ŁKS Korona ma za sobą tylko mecz na inaugurację. Na własnym boisku w ulewie zremisowała ze Śląskiem Wrocław (1:1). Jej kolejny mecz z Rakowem Częstochowa nie odbył się z uwagi na występy mistrza Polski w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Kamil Kuzera, trener Korony: - Bilans bramkowy w meczach ŁKS mówi, że nie jest dobrze. Jednak ŁKS ma bardzo dużo autów w ofensywie. To pokazuje pracę trenera Moskala. Znam go prywatnie i jako szkoleniowca. U nas niektórzy mają problemy zdrowotne. Dostaną szansę inni, prawdopodobnie będzie kilka zmian. To nie zmienia naszego nastawienia, jedziemy do Łodzi po zwycięstwo. Prawdopodobnie będzie nas wspierać komplet naszych kibiców, którzy zasiądą w sektorze gości. To jest dodatkowa motywacja.