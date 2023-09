Losowanie grup Ligi Konferencji. Z kim zagra Legia Warszawa? [RELACJA LIVE z LOSOWANIA godz. 14:30]

Warto przypomnieć, że kluby z tego samego kraju nie mogą trafić do tej samej grupy. Stosowany jest także podział czasowy - jeśli z danego kraju w Lidze Europy uczestniczyć będą dwa kraje, wówczas jeden z nich musi trafić do grupy A, B, C lub D, a druga do jednej z pozostałych. Zabieg wprowadzono po to, by kluby te rozgrywały spotkania grupowe o różnej porze.