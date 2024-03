Wybrano pary 1/4 finału Ligi Europy. Milan kontra Roma, Liverpool też zagra we Włoszech

Pary 1/4 finału Ligi Europy. Kto z kim zagra? Milan kontra Roma

Pary wylosował były hiszpański snajper Fernando Llorente w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Zgodnie z regułami każdy mógł trafić na każdego. Ten kto został wylosowany jako pierwszy z pary, będzie gospodarzem pierwszego meczu.

Wydaje się, że spośród faworytów do wygrania Ligi Europy to Liverpool ma najłatwiejszą drogę do finału. Najpierw zespół Juergena Kloppa musi wyeliminować grupowego rywala Rakowa Częstochowa, potem wygranego z pary Benfica - Marsylia.

Tak wyglądają pary 1/4 finału Ligi Europy

AC Milan - AS Roma

Liverpool - Atalanta Bergamo

Bayer Leverkusen - West Ham United

Benfica Lizbona - Olympique Marsylia

