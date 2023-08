Luciano Spalletti nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch. Bohater mistrzostwa z Napoli następcą Roberto Manciniego

Włochy: Spalletti za Manciniego

Ostatnio 64-letni Spalletti prowadził ekipę Napoli, której piłkarzami są Piotr Zieliński i Hubert Idasiak. Pracę w tym klubie rozpoczął w lipcu 2021 roku, zastępując Gennaro Gattuso. W pierwszym sezonie jego podopieczni zajęli trzecie miejsce we włoskiej ekstraklasie, w kolejnym wywalczyli pierwszy tytuł mistrzowski od ponad 30 lat . Po tym sukcesie szkoleniowiec postanowił zrobić sobie roczną przerwę w pracy.

Spalletti nigdy dotąd nie był selekcjonerem

To pierwsza reprezentacja, jaką poprowadzi Spalletti, który ma za to bogate doświadczenie klubowe. Przed Napoli prowadził m.in. Inter Mediolan, AS Roma, Zenita Sankt Petersburg, Udinese czy Sampdorię Genua.