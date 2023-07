Luis Fernandez w Lechii Gdańsk może liczyć na ogromne pieniądze. Media: Piłkarz miał propozycję z klubów Ekstraklasy

Fortuna 1. Liga. Luis Fernandez zamieniając Wisłę Kraków na Lechię Gdańsk został bohaterem jednego z najciekawszych letnich transferów tego lata na zapleczu. Dlaczego Hiszpan wybrał grę dla gdańszczan, skoro miał ponoć oferty z Ekstraklasy? Jak informuje dziennikarz Canal+ Sport Krzysztof Marciniak poszło o uposażenie. Rozgrywający może liczyć w Lechii na ogromne pieniądze.

Luis Fernandez w ciągu półtora roku w Wiśle Kraków wyrósł na prawdziwą gwiazdę nie tylko zespołu, ale także i rozgrywek. Na poziomie Ekstraklasy nie czarował, spadł z "Białą Gwiazdą" na zaplecze, ale już w 1. Lidze został liderem i poprowadził Wisłę niemalże w pojedynkę do strefy barażowej. Ostatecznie podopieczni Radosława Sobolewskiego przepadli w barażach. W półfinale uznali wyższość Puszczy Niepołomice przegrywając u siebie 1:4. Kilka dni później "Żubry" pokonały i Bruk-Bet, co skutkowało awansem do Ekstraklasy. Jeśli chodzi o Fernandeza, to po sezonie wygasł mu kontrakt i włodarzom klubu bardzo zależało na tym, by w Krakowie pozostał. Ostatecznie, negocjacje stanęły w martwym punkcie i strony nie doszły do porozumienia. Można się domyślić, że poszło o pieniądze.

Jak informował były prezes Widzewa Łódź Mateusz Dróżdź pensja Fernandeza w Wiśle opiewała na około 120 tys. złotych miesięcznie; były szef Widzewa wspomniał o tym, bo ponoć ówczesny beniaminek Ekstraklasy rozważał ściągnięcie hiszpańskiego pomocnika.

Jak donosi dziennikarz Canal+ Sport Krzysztof Marciniak uposażenie Fernandeza w Lechii miałoby być wyższe. Mowa o kwocie rzędu 150 tys. złotych miesięcznie. - To przekonało go do przeprowadzki nad morze, bo miał też oferty z Ekstraklasy, ale nie tak atrakcyjne finansowo - czytamy.

Fernandez to dotąd jedyne wzmocnienie "nowej" Lechii. W środowisku padają głosy, że klub zrobił za duży szum wokół ściągnięcia piłkarza, przez co teraz inni kandydaci do gry mogą windować pensje do równie absurdalnie wysokich kwot. Pensja Luisa Fernandeza w Lechii Gdańsk:

1,8 mln złotych rocznie

150 tys. złotych miesięcznie

4932 złotych dziennie

205 złotych na godzinę

3 złote na minutę

Przyszli: Miłosz Kałahur (ostatnio Olimpia Elbląg), Jan Biegański (powrót z wypożyczenia, GKS Tychy), Antoni Mikułko (powrót z wypożyczenia, Wieczysta Kraków), Łukasz Zjawiński (powrót z wypożyczenia, Widzew Łódź), Miłosz Szczepański (powrót z wypożyczenia, Warta Poznań), Luis Fernandez (transfer definitywny, ostatnio Wisła Kraków).

