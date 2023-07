Lukas Podolski w pomyślnych słowach o Harrym Kane'a. "On jest świetnym napastnikiem. Perfekcyjnie pasuje do Bayernu"

Harry Kane trafi do Bayernu? Ten transfer popiera... Lukas Podolski

- Kiedy Uli Hoeness (prezydent Bayernu - red.) wypowiada się w ten sposób, coś się za tym kryje. Myślę, że Bayernowi się to uda. To jest człowiek, który nie rzuca słów na wiatr - powiedział piłkarz Górnika nawiązując do słów Hoenessa, który wyznał, że Kane podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości i jeżeli jej tylko dotrzyma, to Bayern ściągnie do siebie kapitana reprezentacji Anglii.