Łukasz "Juras" Jurkowski o swojej pracy na stadionie Legii Warszawa podczas meczów. "Najpierw jestem kibicem, a potem spikerem"

Spiker Legii Warszawa wspomina emocjonujące rywalizacje z Lechem Poznań. "Brakowało bardzo niewiele żebym zemdlał"

Spiker powinien być neutralny? "Juras" odpowiada!

Jednocześnie odniósł się do samej swojej pracy spikera stadionowego. Przyznał, że w teorii może nie powinien tak emocjonalnie reagować na wydarzenia boiskowe, ale skoro nikomu to nie przeszkadza i nie robi nic złego, tylko wspiera zespół, któremu kibicuje od dawna to nie widzi w tym żadnego problemu. - Tacy już jesteśmy - uargumentował "Juras".