Magazyn Fortuna 1. Ligi. Skróty meczów 17. kolejki. Mecze w śniegu, Radosław Sobolewski odszedł z Wisły Kraków [WIDEO] Jacek Czaplewski

Wideo

Fortuna 1 Liga. To śnieg dyktował warunki w 17. kolejce. Do skutku nie doszły aż cztery mecze. W innych walczono nie tylko z rywalami, ale i śliską, pokrytą białym puchem murawą. W najciekawszym spotkaniu Bruk-Bet Termalica Nieciecza pokonała Wisłę Kraków 2:1. Na konferencji trener Białej Gwiazdy Radosław Sobolewski podał się do dymisji, którą dzień później przyjęto. Rundę dokończy Mariusz Jop. Polecamy skróty rozegranych meczów w ostatni weekend.