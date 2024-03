Marcin Brosz może wrócić na ławkę trenerską. 50-latek jest kandydatem na szkoleniowca Termaliki Bruk-Bet Nieciecza

Szymon Janczyk podał jeszcze jedno nazwisko - Marcin Brosz . 50-letni trener niedawno był selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 19. Obecnie jest bez pracy. - Coraz więcej osób mówi, że Marcin Brosz mimo pierwotnych nieporozumień finansowych, ostatecznie dogadał się z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza i zostanie trenerem tego klubu - napisał dziennikarz na platformie X.

Ruszyła giełda nazwisk. Kto zostanie następcą Mariusz Lewandowskiego i poprowadzi zespół do awansu na najwyższy szczebel? Według Bartka Kalinkowskiego z "Weszło" kandydatów jest dwóch. - Giełda nazwisk ruszyła. Słyszałem o dwóch konkretnych nazwiskach - Arturze Skowronku i Piotrze Tworku - stwierdził dziennikarz na kanale "Meczyki".

Mariusz Lewandowski został niedawno zwolniony, gdyż całkowicie się nie sprawdził w Termalica. Były reprezentant Polski miał walczyć ze "Słoniami" o awans do Ekstraklasy, a zostawił zespół bardzo blisko strefy spadkowej. Obecnie Bruk-Bet zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 29 punktów. Polonia Warszawa, która znajduje się w czerwonej strefie ma na swoim koncie 22 "oczka". Margines błędu jest więc bardzo mały. Trzeba ratować sezon.

Marcin Brosz do lata 2023 roku prowadził kadrę Polski do lat 19. Wcześniej trenował kilka znanych polskich zespołów. W jego CV widnieje Podbeskdzie Bielsko-Biała, Piast Gliwice, Korona Kielce czy Górnik Zabrze. Najwięcej czasu spędził w Górniku, którego poprowadził w 197 meczach. Jego średnia punktowa w tym zespole to 1,50.