Marcin Bułka awaryjnie dowołany do reprezentacji Polski? Bramkarz OGC Nice ma zastąpić Bartłomieja Drągowskiego

Marcin Bułka jednak w reprezentacji Polski?

Mimo świetnej rundy to właśnie Marcin Bułka z OGC Nice ani Kamil Grabara z duńskiej FC Kopenhagi nie dostali zaproszeń do kadry. Zamiast nich - oprócz Wojciecha Szczęsnego z Juventusu - nowy selekcjoner Michał Probierz zdecydował się na Łukasza Skorupskiego z Bolonii oraz Bartłomieja Drągowskiego występującego na zapleczu Serie A dla spadkowicza, czyli Spezii.

Tak czy siak dojdzie do zmiany w kadrze.

Marcin Bułka to największe odkrycie Ligue 1 wśród bramkarzy. Polak po definitywnym odejściu z PSG do Nice wygrał rywalizację z Kasprem Schmeichelem. W ośmiu występach aż pięć razy zachował czyste konto. Obronił też dwie jedenastki przeciw AS Monaco w wygranym 1:0 spotkaniu. Mimo to w reprezentacji "przegrał" z Drągowskim grającym na zapleczu.

W środę (4 października) Bułka obchodził 24. urodziny W reprezentacji jeszcze nie zadebiutował. We wrześniu został już dowołany przez Fernando Santosa w miejsce kontuzjowanego Grabary na mecze z Wyspami Owczymi i Albanią. Bronił jednak Szczęsny.

Niewykluczone, że selekcjoner Probierz znajdzie jeszcze zastępstwo dla kontuzjowanego Tymoteusza Puchacza. Jego miejsce na wahadle mógłby zająć na przykład Patryk Kun z Legii Warszawa.