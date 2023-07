Marek Koźmiński, przegrany w wyborach na prezesa PZPN zakpił z Fernando Santosa. "Where are you?"

Plotka wypłynęła w nocy z soboty na niedzielę. Stanowisko Santosa poznaliśmy po niecałej dobie. Przekazał je przełożony, czyli Cezary Kulesza. Portugalczyk zapewnił jego i polskich kibiców, że nigdzie się nie wybiera: - Mam ważny kontrakt z drużyną narodową i nic w tej sprawie się nie zmieniło. Liczę na Wasze wsparcie w walce o Mistrzostwa Europy - podkreślił.

Do tego czasu, czyli prawie godziny 19 spekulacje w sprawie przyszłości Santosa były uzasadnione. Rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski wyjawił internautom, że... bezskutecznie próbuje się dodzwonić do trenera. Oliwy do ognia dolał też komunikat związku: - Selekcjoner przebywa aktualnie na urlopie. Tydzień temu był w Polsce na meczu Superpucharu Raków - Legia i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych - przeczytaliśmy tuż przed południem.

Wujek Jurek/Twitter

Nim więc Santos zdementował plotkę to w sieci zawrzało. Powstały memy jak ten powyżej. Sporym echem odbił się także wpis Marka Koźmińskiego, do niedawna bardzo wpływowego działacza, gdy związkiem kierował Zbigniew Boniek.