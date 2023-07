Fernando Santos zostaje w reprezentacji Polski

Prawie cały dzień musieliśmy czekać na to aż Fernando Santos osobiście odniesie się do rewelacji saudyjskich dziennikarzy łączących go z byłym klubem Grzegorza Krychowiaka.

Do tego czasu zdezorientowani byli nie tylko sami kibice Biało-Czerwonych, ale i przedstawiciele PZPN. Rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski przyznał przed południem publicznie, że próby dodzwonienia się do Portugalczyka spełzły na niczym.

- Nie wiem, o co chodziło z tym, że nie można się było dodzwonić do selekcjonera. Kuba napisał to w ferworze walki. Ja zadzwoniłem, trener odebrał, porozmawialiśmy. Trener powiedział: słuchaj, ja jestem poważnym człowiekiem. To ucina temat - wyznał dla Kanału Sportowego sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski.