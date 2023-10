Marek Papszun ocenił grę Rakowa Częstochowa w meczu ze Sturmem Graz. "Przespana pierwsza połowa"

Marek Papszun o meczu Raków Częstochowa - Sturm Graz

Dlaczego nie udało się chociaż zremisować - zapytał w pomeczowym studiu trenera Papszuna prowadzący Jacek Kurowski. - Przespana pierwsza połowa - usłyszeliśmy w odpowiedzi. - To była pełna dominacja. Raków dobrze zareagował po przerwie. Trener Szwarga "obudził" zespół, jednak w stworzonych sytuacjach była duża przewaga Sturmu. Szkoda ostatnich dziesięciu minut. Raków całkowicie zdominował przeciwnika, gra toczyła się w trzeciej tercji, ale było mało czystych, wykreowanych sytuacji - zaznaczył Papszun.

Były trener Rakowa dostrzegł też powody do optymizmu. - Cieszyć można się minimalnie z tego, że Raków "dźwignął" się po przerwie i potrafił utrzymywać wynik do końca meczu (...) Wszyscy liczyliśmy, że dzisiaj będzie to bój wyrównany, zakończony sukcesem. Stało się inaczej. Jeszcze wszystko jest możliwe w tej grupie. Zostały cztery mecze. Myślę, że zejdzie presja, zespół pokaże lepszą jakość i przede wszystkim skuteczność, bo na razie ma zero bramek - dodał.