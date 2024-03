Reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024 roku, dlatego Michał Probierz powoli zaczyna przygotowywać się do turnieju. Selekcjoner Biało-Czerwonych musi zacząć myśleć nad składem, który pojedzie do Niemiec, ale także nad sztabem, który będzie pracował z zawodnikami. Michał Probierz przyznał, że poszuka nowych osób, które pomogą mu w pracy w kadrze narodowej. 51-letni trener ma porozmawiać nawet z Adamem Nawałką, który ma większe reprezentacyjne doświadczenie.

- Chcemy odpowiednio się przygotować do EURO. Dokooptujemy trzech ludzi, którzy będą z nami współpracowali i będą odpowiedzialni za te trzy zespoły, które są z nami w grupie. Dojdzie też do tego trener, który będzie z nami na turnieju. Muszę to poukładać. Chcemy powiększyć tę grupę, by skupić się na selekcji, nie ograniczać jej, ale jednocześnie oglądać przeciwników. Stąd ci ludzie skupią się na przeciwnikach. Nie mogę jeszcze podać nazwisk. To nie tajemnica, ale najpierw chciałbym porozmawiać z tymi trenerami. Będą to: trener do sztabu i trzech trenerów-obserwatorów. Z PZPN-u - powiedział Michał Probierz w rozmowie z "Meczykami".