Marek Papszun znowu szuka wysokiego napastnika. Raków Częstochowa złożył ofertę za piłkarza z Ekstraklasy, ale została odrzucona

Raków Częstochowa chce napastnika Cracovii

Raków Częstochowa po bardzo rozczarowującym sezonie przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Do klubu wrócił Marek Papszun, a to oznacza, że 49-latek znowu będzie czuwał nad kwestiami transferowymi. Szkoleniowiec przez ostatnie lata zasłynął z tego, że lubi grać napastnikami, którzy są wysocy i bardzo dobrze radzą sobie w powietrzu. Najlepszym przykładem jest Vladislavs Gutkovskis, który nie strzelał dużo goli, ale był nieoceniony w walce o piłkę.

Według doniesień Tomasza Włodarczyka Raków Częstochowa szuka nowego napastnika w Ekstraklasie. Na radar "Medalików" trafił Patryk Makuch z Cracovii, ale oferta została odrzucona. "Pasy" oczekują więcej pieniędzy za swoją "dziewiątkę". Przypomnijmy, że w 2022 roku klub z Krakowa kupił piłkarza za 550 tys. euro z Miedzi Legnica. Makuch w minionym sezonie był autorem pięciu ligowych bramek. Do tego dorzucił tyle samo asyst.