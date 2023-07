Marek Papszun został ekspertem w telewizji Canal+ Sport. Były trener Rakowa Częstochowa znów będzie pracował przy Ekstraklasie

Marek Papszun ekspertem w Canal+ Sport

Dziś oficjalnie telewizja Canal+ Sport ogłosiła, że grono ekspertów zasilił Marek Papszun, a więc były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa. Od jakiegoś czasu dochodziły z telewizji sygnały, że blisko jest "dużej transferu". Jak się okazało, wzmocnieniem okazał się były trener "Medalików", który jeszcze kilka tygodni temu świętował z Rakowem mistrzostwo Polski.

- Możemy z dużą radością ogłosił, że Marek Papszun dołączył do grona ekspertów Canal+ Sport. Oznacza to, że będziemy mogli go posłuchać wkrótce na naszych antenach - zapowiedział dziennikarz Filip Kapica w programie "Transferowy Młyn".

- Pytanie, jakim językiem będzie operował trener Papszun i na co będzie mógł sobie pozwolić? Czy będzie niczym Roy Kean (były piłkarz m.in. Manchesteru United - red.) i czy pozwoli sobie na "jazdę bez trzymanki", czy będzie raczej prezentował bardziej wyważone poglądy? - dodał Kapica.

Canal+ Sport

Dodajmy, że to nowa rola dla Marka Papszuna. Całą karierę był związany z piłką jako trener. Najdłużej, bo ponad 7 lat spędził pod Jasną Górą jako trener Rakowa, z którym wywalczył dwa krajowe puchary, dwa Superpuchary oraz w ostatnim sezonie mistrzostwo Polski. Łącznie poprowadził "Medalików" w 288 meczach. Teraz czas, by dzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi piłki, ale z eksperckiego studia.