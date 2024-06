Mariusz Pudzianowski znów wybrał się na mecz Polski - tym razem z Francją. Teraz już na pewno dotrze Jacek Czaplewski

Pudzianowski w drodze na mecz Francja - Polska Instagram

Mariusz Pudzianowski robi drugie podejście do meczu reprezentacji Polski na Euro 2024 - i zarazem na pewno ostatnie. Były strongmen poleciał we wtorek z Warszawy do Dortmundu, by obejrzeć hit z Francją. To reakcja na burzę jaką wywołał w ubiegły piątek, kiedy według relacji naocznych świadków wysiadł jeszcze w stolicy, zamiast dotrzeć pociągiem do Berlina na spotkanie z Austrią.