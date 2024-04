Mariusz Rumak z Lecha Poznań po kolejnej ligowej wpadce zostanie zwolniony? Media: Wskazano potencjalnego następcę

Mariusz Rumak zostanie zwolniony z Lecha Poznań? Dziennikarz przekazał nowe informacje

Jednocześnie dziennikarz przyznał kogo by widział na tym stanowisku - w przypadku zwolnienia Rumaka - do końca sezonu. Jego zdaniem Rafał Janas , czyli drugi trener poznańskiego klubu może w roli "strażaka" spróbować ugasić pożar w drużynie ze stolicy Wielkopolski.

Rumak zdymisjonowany? Zdania ekspertów podzielone

Dodatkowo odniósł się do dotychczasowego trenera wspomnianego już Mariusza Rumaka, który tym bardziej po przegranym kolejnym meczu w trwającej rundzie na konferencji prasowej zdawał się być przybity. To bowiem druga porażka jego drużyny po sromotnej klęsce z Rakowem Częstochowa (0:4), a jeszcze wcześniej jego podopieczni zanotowali straty punktów z takimi rywalami jak m.in. Stal Mielec (0:0) oraz Górnik Zabrze (0:0).

Z kolei inny redaktor Meczyków - Dawid Dobrasz nie jest przekonany do jakiejkolwiek zmiany w Lechu Poznań, gdyż prezes "Kolejorza" musiałby się wówczas przyznać do błędu ze wcześniejszym zatrudnieniem 46-latka. - W Lechu raczej nie dojdzie do zmiany trenera, bo Piotr Rutkowski musiałby się przyznać do kolejnego błędu - przyznał na antenie Canal+Sport dziennikarz specjalizujący się w sprawach poznańskiego klubu.