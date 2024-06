Niesamowity czas Polaka w MLS. Ustrzelił hattricka i dogonił Messiego!

Mateusz Bogusz z hattrickiem w MLS. Zrównał się z Lionelem Messim

Pomocnik Los Angeles FC co raz bardziej puka do reprezentacji Polski prowadzonej przez Michała Probierza. Nie podłamał się po tym, jak selekcjoner zdecydował się nie wziąć go na mistrzostwa Europy, tylko tym bardziej imponuje niezwykłą formą strzelecką. Bogusz po raz kolejny wpisał się na listę strzelców I TO NIE RAZ! A TRZYKROTNIE pokonał bramkarza.

Mateusz Bogusz w ostatniej kolejce przeciw Colorado Rapids szybko rozpoczął strzelanie. Wynik otworzył już w 20. minucie rywalizacji. Polak odnalazł się w polu karnym po centrze swojego kolegi z prawej strony. Denis Bounga wrzucił mu w jedenastkę, a ten precyzyjnym uderzeniem głową nie dał szans bramkarzowi.