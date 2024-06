Aktualna klasyfikacja strzelców Euro 2024. Jamal Musiala walczy o miano najskuteczniejszego

Klasyfikacja najlepszych strzelców na Euro 2024

W sobotę rozpoczęliśmy zmagania fazy pucharowej. Niemcy i Szwajcaria pierwszymi ćwierćfinalistami Euro 2024. Gospodarze po burzliwym meczu - dosłownie i w przenośni - pokonali reprezentację Danii 2:0 po golach Kaia Havertza z rzutu karnego oraz Jamala Musiali. Ten drugi zrównał się z Mikautadze w klasyfikacji najlepszych strzelców.

Skrót meczu Niemcy - Dania

Najwięcej goli cały czas to trafienia samobójcze. Siedem zdobytych bramek na tych mistrzostwach to popularne "swojaki" wbite własnym bramkarzom. Akaydin, Calafiori, Gjasula, Hranac, Malen, Rudiger oraz Wober. Oto nazwiska pechowców, którzy pomylili bramki i trafili nie do tych, co trzeba.

3 - Georges Mikautadze (Gruzja)

Jamal Musiala (Niemcy)

2 - Niclas Fuellkrug (Niemcy)

Cody Gakpo (Holandia)

Kai Havertz (Niemcy)

Razvan Marin (Rumunia)

Ivan Schranz (Słowacja)