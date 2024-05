Sebastian Kowalczyk strzelił swojego drugiego gola dla Houston Dynamo

Bartosz Slisz nie zagrał przeciwko Leo Messiemu. Polaka zabrakło z ważnego powodu

W innym ciekawym meczu tej samej nocy Inter Miami podejmował na Florydzie Atlantę United. Mógł to być pojedynek Leo Messiego z Bartoszem Sliszem, jednak zawodnika powołanego przez Michała Probierza do reprezentacji Polski zabrakło w składzie drużyny z Atlanty. Według doniesień z klubu, Polak nie znalazł się w kadrze zespołu z powodu podróży do Polski i dobremu przygotowaniu się do zgrupowania reprezentacji.