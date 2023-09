Mateusz Klich zdradził czemu jest regularnie pomijany przy powołaniach do reprezentacji Polski. "Zażartowałem sobie"

Mimo że pomocnik pokazuje się z dobrej strony w amerykańskim DC United to w dalszym ciagu jest sukcesywnie pomijany przez Fernando Santosa przy powołaniach do reprezentacji Polski. Jak się okazało sam piłkarz jest sobie winny i za dużo powiedział na jednym ze zgrupowań.

33-latek w programie "Foot Truck" postanowił co nieco zdradzić, jeśli chodzi o relację z pewnymi osobami w reprezentacji.

- Ja zawsze lubiłem sobie pogadać i to dużo pogadać; lubiłem mówić to, co myślę. Nie wszystkim się to podoba. W piłce nożnej teraz często trudno mieć swoje zdanie, bo nie można wszystkiego powiedzieć. Ostatnio jak byłem na reprezentacji, to powiedziałem trochę rzeczy i paru osobom się to nie spodobało. W sumie to jednej osobie