Matty Cash pokazał zdjęcie z szatni. Napił się szampana i piwa, wspomina o wódce

Wielkiej radości nie krył Matty Cash, który we wtorek po raz czwarty zagrał z orzełkiem na piersi. 24-latek na murawie pił szampana, a w szatni razem z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim raczył się piwem. Co więcej, Cash domagał się podania wódki. "WERE GOING TO THE WORLD CUP!! WHAT A NIGHT. Teraz niech mi ktoś da wódkę" - napisał w mediach społecznościowych obrońca Aston Villi.