Mbappe skrytykowany przez byłą gwiazdę Francji: „Jako kapitan reprezentacji nie może mówić, że są ważniejsze rzeczy niż najbliższy mecz”

Agitacja Mbappe nie spodobala się dawnej gwieździe „Trójkolorowych”, a obecnie komentatorowi piłkarskiemu Christophe Dugarry'emu.

– Wybory odbędą się 30 czerwca i 7 lipca. Można o nich rozmawiać przez tydzień po meczu. Nie trzeba o tym rozmawiać dzień przed meczem. Oczywiście, Kylian i pozostali zawodnicy mają prawo wyrazić siebie. Jednak szczerze uważam, że posunęli się za daleko. Zaniepokoiły mnie dwa zdania. To: „Mam nadzieję, że po 7 lipca będę dumny, że będę mógł nosić koszulkę Francji”. To niestosowne, to nie ten czas, nie po to tu jesteś. A jeszcze bardziej zmartwiło mnie stwierdzenie: „Są rzeczy ważniejsze niż jutrzejszy mecz”. To nie jest normalne tak mówić. Nie ma nic ważniejszego niż jutrzejszy mecz. To, co będzie za dwa-trzy tygodnie, to już zupełnie inna kwestia