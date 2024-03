Mecz Arka Gdynia - Wisła Kraków. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz Fortuna 1. Ligi 8 marca o godzinie 20:30

Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia - Wisła Kraków. Gdzie obejrzeć w TV?

Wisła Kraków w tym czasie wybrała się w podróż do Opola na spotkanie z Odrą. Piłkarze Alberta Rude'a po awansie do półfinału Fortuna Pucharu Polski pewnie poradzili sobie z drużyną z województwa opolskiego. Bramki dla "Białej Gwiazdy" zdobywali Joan Roman oraz Dejvi Bregu . Gola honorowego w ostatnich minutach dla gospodarzy zdobył Rafał Niziołek .

Po tym meczu podopieczni Dariusza Banasika spadli na trzecią lokatę i tracą już trzy punkty do liderującego rywala w 22. kolejce rozgrywek Fortuna 1. Ligi.

Gdyński zespół w ostatniej kolejce wygrał w "meczu na szczycie" z GKS-em Tychy i umocnił się na prowadzeniu w ligowej tabeli. Jest na dobrej drodze do wywalczenia bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy. Dla Arki w tamtym spotkaniu bramkę zdobył niezawodny w tym sezonie Karol Czubak . Z kolei gospodarze kończyli mecz w dziesiątkę po faulu Jakuba Budnickiego w piątej minucie doliczonego czasu gry.

Arka Gdynia - Wisła Kraków. Stream online, live

Transmisja z meczu Arka Gdynia - Wisła Kraków tylko w Polsat Box Go. Dostęp do strony lub aplikacji kosztuje. Jednorazowa opłata wynosi co najmniej 40 zł w przypadku pojedynczego, miesięcznego pakietu.

mecz Arka Gdynia - Wisła Kraków