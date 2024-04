Mecz Cracovia - ŁKS Łódź online. "Pasy" muszą uciekać od strefy spadkowej. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Cracovia - ŁKS Łódź ONLINE. 27. kolejka Ekstraklasy

Cracovia w sezonie 2023/24 radzi sobie bardzo przeciętnie. Obecnie "Pasy" zajmują 14. miejsca, a to oznacza, że są niebezpiecznie strefy spadkowej. Coraz częściej w mediach mówi się, że po sezonie w drużynie z Krakowa zobaczymy nowego trenera. Jacka Zielińskiego ma zastąpić Dawid Szulczek, któremu kończy się kontrakt z Wartą Poznań. Na razie żadna ze stron nie potwierdziła tych doniesień.

Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii: - Trener Jacek Zieliński ma plan do zrealizowania i na tym się koncentrujemy. Oczywiście w futbolu trzeba mieć plan A, B, C itd., ale te informacje, które się pojawiły, to są pewne spostrzeżenia dziennikarskie, które są dalekie od realizacji. Koncentruję się na tym, by pomóc trenerowi. Jeśli będą jakieś informacje dotyczące jego, to trener Zieliński najpierw dowie się o tym od prezesa, a nie z gazet. Nie jest prawdą, że rozmowy z jakimkolwiek trenerem są na ostatniej prostej.