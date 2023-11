Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań transmisja na żywo w tv i online. Gdzie oglądać? [12.11.2023]

PKO Ekstraklasa. Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań: gdzie oglądać?

Jeden z najbardziej wyczekiwanych meczów w polskiej ekstraklasie odbędzie się już w niedzielę o 17:30. Na stadion w Warszawie przy Łazienkowskiej przyjdzie praktycznie cały stadion, bilety błyskawicznie się rozeszły.

Legia Warszawa do meczu z "Kolejorzem" będzie przystępować po niesamowitym boju w Lidze Konferencji z bośniackim Zrinjski Mostar (2:0). "Wojskowi" tym zwycięstwem znacznie przybliżyli się do wyjścia ze swojej grupy - do tego celu wystarczy nawet remis w następnej kolejce z Aston Villą. Do tego czasu jednak podopieczni Kosty Runjaicia będą musieli podgonić czołówkę ligi, gdyz ona nieustannie im ucieka.

